Pesquisa Ipespe mostra Lula com 49% dos votos válidos

Por Da Redação 1 out 2022, 12h49

Levantamento Ipespe/Abrapel sobre a intenção de votos na disputa presidencial divulgado neste sábado, 1, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 14 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a pesquisa, Lula tem 49% das intenções de voto considerando os votos válidos, enquanto Bolsonaro chega a 35%. Em terceiro lugar fica Ciro Gomes (PDT), com 8%, seguido de Simone Tebet (MDB), com 7%.

Quando considerados também os brancos e nulos, Lula registra 46%, enquanto Bolsonaro soma 33%.

A pesquisa ouviu 1.100 pessoas de todas as regiões do país no dia 30 de setembro, um dia depois o último debate entre os candidatos, e tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-05007/2022.