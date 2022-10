Como será o último dia de campanha dos presidenciáveis no primeiro turno

São Paulo vai receber quatro dos cinco principais candidatos ao Palácio do Planalto neste sábado, último dia da campanha antes do primeiro turno.

Primeiro colocado nas pesquisas, Lula tem uma caminhada marcada a partir das 11h, na rua Augusta, próximo à esquina com a avenida Paulista. O petista será acompanhado pelo vice, Geraldo Alckmin, e pelos candidatos da coligação ao governo, Fernando Haddad, e ao Senado, Márcio França.

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro vai participar de mais uma motociata pelas ruas da capital paulista, ao lado do seu candidato ao Palácio dos Bandeirantes, o ex-ministro Tarcísio de Freitas. O ato começa na zona norte da cidade e vai até o parque Ibirapuera. A saída de Bolsonaro e seus apoiadores está prevista para as 10h22, na praça Campo de Bagatelle, no bairro Santana.

Já Ciro Gomes optou por reforçar a campanha no seu reduto eleitoral. O presidenciável tem uma carreata marcada às 15h, em Fortaleza, ao lado do candidato do candidato do PDT ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio. O ex-prefeito da capital cearense sonha em conseguir uma vaga no segundo turno, mas apareceu em terceiro na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta, com 18% das intenções de voto.

A senadora Simone Tebet, por sua vez, agendou um encontro entre tucanos e emedebistas na quadra da Escola de Samba Caprichosos do Piqueri, às 10h. Ela estará ao acompanhado pelo governador Rodrigo Garcia e pelo prefeito Ricardo Nunes. À tarde, ela segue para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde votará na manhã do domingo.

A também senadora Soraya Thronicke tem uma caminhada marcada no Mercado Municipal de São Paulo, ao meio-dia, e depois passará no Bar da Onça, no icônico edifício Copan. O nome do estabelecimento remete a frases de efeito utilizada pela sul-mato-grossense na sua campanha.