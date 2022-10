Alexandre de Moraes pede a eleitores que não deixem de votar

O ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, publicou neste sábado, 1, em suas redes sociais um chamamento aos eleitores para que compareçam às urnas amanhã, domingo, 2, para votar. “Eleitoras e eleitores, compareçam. Vamos todos votar com paz, segurança e harmonia, respeito e liberdade, consciência e responsabilidade. Juntos, todas as brasileiras e os brasileiros na grande festa da Democracia: as eleições gerais de 2022.”

Há preocupação com o índice de abstenção, que pode superar as taxas anteriores. No último pleito, em 2018, houve 20% de abstenção.

À noite, o ministro fará um pronunciamento à nação reforçando o apelo para o comparecimento da população na votação.