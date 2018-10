Em 2014, nenhum dos 27 governadores eleitos no país era um completo estreante na vida pública. Apenas dois nunca haviam passado pelo Poder Executivo, mas vinham do Legislativo e eram senadores: Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) e Pedro Taques (PDT-MT).

Quatro anos depois, o comando dos estados passou por uma intensa renovação, com esse número passando a ser cinco vezes maior, de dez, representando mais de um terço dos governadores eleitos em 2018 – Rollemberg e Taques, por sinal, foram derrotados na tentativa de seguir nos cargos. O número pode chegar a doze, se considerados os que já passaram pela administração como secretários, casos dos futuros governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e da Paraíba, João Azevêdo (PSB)

Desses, sete nunca sequer ocuparam um cargo público que não seja concursado. Os outros três são políticos com longa passagem no Congresso e que agora estrearão como governadores, casos dos eleitos em Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), Acre, Gladson Cameli (PP), e Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

Entre os novatos, estão alguns que devem enfrentar os principais desafios na próxima gestão, Eleito governador de Minas Gerais, o empresário Romeu Zema, dono de uma rede de lojas que disputou a sua primeira eleição pelo igualmente novato Partido Novo, terá de enfrentar uma séria crise financeira do estado, salários de servidores e repasses para prefeituras atrasados. Além de um caos nas contas, o ex-juiz federal Wilson Witzel (PSC) ainda terá de enfrentar o fim da intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro e os conflitos com as facções criminosas.

Zema e Witzel foram eleitos enfrentando políticos tradicionais do estado, o ex-governador e senador Antonio Anastasia (PSDB) e o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), respectivamente. Rollemberg, a novidade de 2014, foi derrotado pelo advogado Ibaneis Rocha, estreante que, mesmo filiado ao tradicionalíssimo MDB, conseguiu se apresentar no Distrito Federal como o “novo” e acabou angariando expressivas votações, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

O que todos os sete estreantes têm em comum, no entanto, é terem sido impulsionados pelo mesmo movimento político que levou Jair Bolsonaro (PSL), um deputado federal do chamado “baixo clero”, à Presidência da República. Renovação, combate às esquerdas e à “velha política” estiveram nos discursos. O PSL, em si, fez três governos, todos com novatos: o bombeiro Comandante Moisés, eleito em Santa Catarina, o militar reformado coronel Marcos Rocha, de Rondônia, e o empresário Antonio Denarium, vencedor em Roraima.

Veja o perfil dos governadores eleitos no país

Região Sul

Paraná: Ratinho Júnior (PSD)

Quem é? Foi secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná e é deputado estadual

Vice: Darci Piana (PSD), empresário

Rio Grande do Sul: Eduardo Leite (PSDB)

Quem é? Foi prefeito de Pelotas

Vice: Ranolfo Vieira Júnior (PTB), delegado

Santa Catarina: Carlos Moisés da Silva, o Comandante Moisés (PSL)

Quem é? Coronel reformado do Corpo de Bombeiros

Vice: Daniela Reinehr (PSL), advogada

Região Sudeste

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB)

Quem é? Foi deputado estadual, federal, vice e governador

Vice: Jacqueline Moraes (PSB), ex-vereadora de Cariacica

Minas Gerais: Romeu Zema (Novo)

Quem é? É empresário

Vice: Paulo Brant (Novo), economista

Rio de Janeiro: Wilson Witzel (PSC)

Quem é? Ex-juiz federal

Vice: Cláudio Castro (PSC), vereador do Rio de Janeiro

São Paulo: João Doria (PSDB)

Quem é? Foi prefeito de São Paulo

Vice: Rodrigo Garcia (DEM), deputado federal

Região Nordeste

Alagoas: Renan Filho (MDB)

Quem é? Governador reeleito

Vice: Luciano Barbosa (MDB), atual vice-governador

Bahia: Rui Costa (PT)

Quem é? Governador reeleito

Vice: João Leão (PP), atual vice-governador

Ceará: Camilo Santana (PT)

Quem é? Governador reeleito

Vice: Isolda Cela (PDT), atual vice-governadora

Maranhão: Flávio Dino (PCdoB)

Quem é? Governador reeleito

Vice: Carlos Brandão (PRB), empresário

Paraíba: João Azevêdo (PSB)

Quem é? Foi secretário estadual de Infraestrutura

Vice: Lígia Feliciano (PDT), atual vice-governadora

Pernambuco: Paulo Câmara (PSB)

Quem é? Governador reeleito

Vice: Luciana Santos (PCdoB), deputada federal

Piauí: Wellington Dias (PT)

Quem é? Governador reeleito

Vice: Regina Sousa (PT), senadora

Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT)

Quem é? Senadora

Vice: Antenor Roberto (PCdoB), procurador estadual

Sergipe: Belivaldo Chagas (PSD)

Quem é? Governador reeleito

Vice: Eliane Aquino (PT), vice-prefeita de Aracaju

Região Norte

Acre: Gladson Cameli (PP)

Quem é? Senador

Vice: Major Rocha (PSDB), deputado federal

Amapá: Waldez Góes (PDT)

Quem é? Governador reeleito

Vice: Jaime Nunes (Pros), empresário

Amazonas: Wilson Lima (PSC)

Quem é? Jornalista

Vice: Carlos Almeida (PRTB), defensor público

Pará: Helder Barbalho (MDB)

Quem é? Foi deputado e ministro da Integração Nacional

Vice: Lúcio Vale (PR), deputado federal

Rondônia: Marcos Rocha (PSL)

Quem é? Coronel reformado da Polícia Militar

Vice: Zé Jordan (PSL), empresário

Roraima: Antonio Denarium (PSL)

Quem é? Empresário

Vice: Frutuoso Lins (PTC), médico

Tocantins: Mauro Carlesse (PHS)

Quem é? Governador reeleito

Vice: Wanderlei Barbosa (PHS), deputado estadual

Região Centro-Oeste

Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB)

Quem é? Advogado

Vice: Paco Britto (Avante), empresário

Goiás: Ronaldo Caiado (DEM)

Quem é? Senador

Vice: Lincoln Tejota (Pros), deputado estadual

Mato Grosso: Mauro Mendes (DEM)

Quem é? Foi prefeito de Cuiabá

Vice: Otaviano Pivetta (PDT), ex-prefeito de Lucas do Rio Verde

Mato Grosso do Sul: Reinaldo Azambuja (PSDB)

Quem é? Governador reeleito

Vice: Murilo Zauith (DEM), ex-prefeito de Dourados