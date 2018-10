O pequeno município de Guaribas (PI), com seus 4.558 habitantes e pouco mais de 3.500 eleitores, já havia sido o que mais votou no candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, no primeiro turno das eleições. Na primeira etapa, Haddad recebeu 2.785 votou, ou 93,24% dos votos na cidade. O postulante do PSL, Jair Bolsonaro, teve apenas 58, na terceira posição com 1,94%

A diferença foi ainda maior neste domingo, dia 28, na cidade, que serviu de piloto para o programa Fome Zero e onde o índice de pessoas com ocupações formais é baixíssimo, de apenas 5%, segundo o IBGE. Bolsonaro ganhou apenas um único voto, indo a 59 (2,01% dos votos válidos), menos do que a soma de votos brancos e nulos, que foram 66. Já Haddad foi a 2.879 votos, o que representa 97,99%

O resultado na cidade reflete um fenômeno curioso da derrota petista: o ex-prefeito de São Paulo, que teve cerca de 45% das intenções de voto na eleição nacional, venceu na maior parte das cidades brasileiras. Um total de 2.810 municípios, entre os 5.770 brasileiros. O fato de ele não ter vencido a eleição nacional, por outro lado, se explica pela derrota nas cidades grandes, sobretudo as capitais: das 27, o candidato petista venceu em apenas seis, contra 21 onde Jair Bolsonaro se deu melhor.

Já Bolsonaro, que venceu nas outras 2.760, também tem seu melhor resultado em um pequeno município. Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, que tem população estimada de 2.548 pessoas. A cidade já foi uma das que mais votou no candidato do PSL no primeiro turno, com 1.588 votos ou 82,75% do total, mas ainda perdia no número total para Treze de Maio (SC), onde o índice foi de 83,79%.

Agora, na segunda etapa, o município chegou ao topo: 1.770 votos, ou 92,96% do total. Na ex-campeã do bolsonarismo, que assim como Guaribas foi retratada em reportagem recente de VEJA, o índice de apoio ao capitão da reserva também foi bastante alto, de 89,24%

Os extremos do segundo turno

Guaribas (PI)

Votos em Fernando Haddad: 93,24% (1º turno) / 97,99% (2º turno)

População: 4.558

População ocupada: 5%

IDH: 0,508

Taxa de esgoto: 29,2%

Nova Pádua (RS)

Voto em Jair Bolsonaro: 82,75% (1º turno) / 92,96% (2º turno)

População: 2.548

População ocupada: 17,9%

IDH: 0,761

Taxa de esgoto: 77,7%