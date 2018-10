No segundo turno das eleições presidenciais de 2018, Jair Bolsonaro (PSL) recebeu 60,38% dos votos válidos na cidade de São Paulo, totalizando 3.694.834 votos. A maioria deles veio de bairros mais próximos da região central, mas divididos nas zonas Sul, Norte, Leste e Oeste, em locais mais ricos da capital. Fernando Haddad (PT), candidato derrotado e ex-prefeito da capital paulista entre 2013 e 2016, teve 39,62% dos votos válidos, ou 2.424.125, que, em sua maioria, vieram da periferia da cidade e da Zona Sul.

Bolsonaro venceu em 52 das 58 zonas eleitorais de São Paulo. Seus maiores triunfos foram em bairros mais próximos ao centro de São Paulo, com os mais elevados IDHs da cidade.

Moema, pertencente ao distrito de Indianópolis, que deu a maior vitória ao candidato do PSL, tem o maior IDH (0,961) de acordo com levantamento do jornal O Estado de S. Paulo de 2016. Lá, Bolsonaro recebeu 99.260 votos, o equivalente a 76,15% do total.

Já o candidato petista venceu em apenas seis distritos, todos nas periferias de São Paulo. Cinco delas na Zona Sul e uma na Zona Leste, todos entre os menores IDHs da cidade. Engenheiro Marsilac e Parelheiros, por exemplo, estão na zona eleitoral de Parelheiros e tinham, em 2016, os piores índices (0,701) e (0,747).

Cinco maiores vitórias de Bolsonaro em São Paulo

Bairro Zona Eleitoral Bolsonaro Haddad Indianópolis – Zona Sul 258ª 76,15% – 99.260 votos 23,85% – 31.081 votos Santana – Zona Norte 249ª 75,47% – 60.327 votos 25,53% – 20.686 votos Mooca – Zona Leste 4ª 73,87% – 82.443 votos 26,13% – 29.158 votos Tatuapé – Zona Leste 253ª 73,74% – 113.283 votos 26,26% – 40.342 votos Jardim Paulista – Zona Oeste 5ª 72,97% – 61.325 votos 27,03% – 22.716 votos Vila Formosa – Zona Leste 348ª 72,97% – 52.885 votos 27,03% – 19.589 votos

Cinco maiores vitórias de Haddad em São Paulo