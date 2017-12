Maia admite ser um dos ‘ótimos nomes’ do DEM à Presidência

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu nesta sexta-feira que é um dos “ótimos nomes” de que seu partido, o Democratas (DEM), dispõe para disputar a Presidência da República em 2018. Após um evento no Rio de Janeiro, Maia disse também que o DEM buscará alianças estaduais que sustentem uma candidatura própria ao Planalto.

“Não estamos discutindo nomes agora, o DEM tem três, quatro ótimos nomes”, declarou a jornalistas. Questionado se seria um deles, o presidente da Câmara respondeu: “com certeza o meu é um dos três, quatro nomes.”

Além do próprio nome, Rodrigo Maia citou como possíveis presidenciáveis do DEM o prefeito de Salvador, ACM Neto, o senador Ronaldo Caiado (GO) e o ministro da Educação, Mendonça Filho. Maia disse ainda que o momento é de montar uma base e solidificar o partido para uma possível disputa do Palácio do Planalto.

“O importante agora é o DEM organizar sua base, porque ninguém disputa uma eleição presidencial sem ter aeroporto para aterrissar nos estados”, afirmou. “Não adianta ter uma candidatura que fica vagando o Brasil e sem apoio… tem que ter um bom projeto”, acrescentou, lembrando que a convenção do DEM está marcada para fevereiro.

Maia destacou que o partido pretende buscar aliados na disputa presidencial e não aposta numa candidatura “puro sangue”. “Vamos buscar um arco de aliança. Num quadro pulverizado como o do Brasil ninguém consegue vencer eleições sozinho”, avaliou.

Sobre a reforma da Previdência, cuja votação está marcada para fevereiro, Rodrigo Maia disse que saiu do grau de realismo para um patamar de otimismo sobre a aprovação da proposta.