Lula será interrogado em fevereiro em processo da Zelotes

O juiz federal Vallisney de Souza Oliveira marcou nesta quarta-feira a data do interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo aberto contra ele e outras três pessoas a partir da Operação Zelotes. Lula será ouvido na Justiça Federal do Distrito Federal no dia 20 de fevereiro de 2018, às 10h.

Nesta ação, o petista é réu pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa nas negociações que levaram à compra de 36 caças Gripen pelo governo brasileiro, por 5,4 bilhões de dólares, em 2014, e à prorrogação de incentivos fiscais destinados a montadoras de veículos por meio da Medida Provisória 627.

Além de Lula, serão interrogados o filho do petista, Luís Cláudio Lula da Silva, e o casal de lobistas Mauro Marcondes e Cristina Mautoni, os três também réus. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), a atuação do petista teria rendido a Luís Cláudio 2,5 milhões de reais, pagos pelo escritório Marcondes & Mautoni.

A princípio, o ex-presidente e os outros réus seriam interrogados no início de novembro. Uma decisão do desembargador Néviton Gomes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), no entanto, suspendeu as oitivas. Gomes atendeu a um recurso da defesa de Lula, que argumentava que ele não poderia depor antes que todas as testemunhas arroladas e autorizadas pelo tribunal fossem ouvidas. Naquele momento, estavam pendentes depoimentos dos ex-presidentes da França Nicolas Sarkozy e François Hollande e o primeiro ministro da Suécia, Kjell Löfven, todos chamados pela defesa do petista, que seriam ouvidos por carta rogatória.

Lula responde a outros cinco processos na Justiça Federal. Em um deles, o do caso do tríplex do Guarujá, na Operação Lava Jato, ele foi condenado pelo juiz federal Sergio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro. O julgamento da apelação do ex-presidente contra a condenação está marcado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), de segunda instância, para o dia 24 de janeiro.