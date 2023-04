Lula deve destacar novo salário mínimo em pronunciamento neste domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará neste domingo, 30, às 20 horas, seu primeiro pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para a população brasileira no terceiro mandato. O tema da fala é o Dia do Trabalhador, comemorado no 1º de maio, segunda-feira.

De acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, Lula vai falar sobre a importância dos trabalhadores no que ele chamou de processo de reconstrução do país. O ministro gravou mensagens para as redes sociais anunciando o pronunciamento do presidente.

Pimenta disse que Lula falará “do esforço que nós estamos fazendo para devolver os direitos ao povo brasileiro, para recuperar o poder de compra, para tratar do salário mínimo, do imposto de renda e de questões que são fundamentais para o futuro do nosso país e das nossas famílias” disse Pimenta.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já havia anunciado na noite de quinta-feira que Lula assinaria uma medida provisória para instituir o salário mínimo de 1.320 reais para este ano, a partir de 1º de maio. O petista deve destacar o reajuste em sua fala neste domingo.

Na segunda-feira, Lula vai participar de ato em São Paulo, promovido pela Central Única dos Trabalhadores, em homenagem ao Dia do Trabalhador. Segundo a CUT, Lula deverá anunciar “a volta da política de valorização do salário mínimo”.

A participação de Lula no ato, que vai acontecer no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, está prevista para as 13 horas. Os presidentes das centrais sindicais, que apoiaram a campanha presidencial de Lula, também irão discursar durante o evento.