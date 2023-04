Lula vai assinar MP para instituir salário mínimo de R$ 1.320, diz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou na noite desta quinta-feira que Lula vai assinar nos próximos dias uma medida provisória para instituir o salário mínimo de 1.320 reais para este ano, a partir de 1º de maio.

O anúncio foi feito na saída do Palácio da Alvorada, após reunião do presidente com centrais sindicais, da qual também participaram os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Esther Dweck(Gestão e Inovação em Serviços Públicos), e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

Estiveram no encontro os presidentes da CUT, Sérgio Nobre, da Força Sindical, Miguel Torres, da UGT, Ricardo Patah, CTB, Adilson Araújo, da NCST, Moacyr Roberto Tesch Auersvald, da CSB, Antonio Neto, e do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, João Inocentini, além do assessor do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Ganz Lúcio.

Marinho disse ainda que Lula está disposto a participar, na próxima segunda-feira, Dia do Trabalho, de ato no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

