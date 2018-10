Lula aposta em dificuldades de Bolsonaro no início de governo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso em Curitiba, disse a interlocutores do PT que seria melhor esperar até o Carnaval antes de definir a estratégia de oposição ao governo Jair Bolsonaro (PSL). Segundo relatos feitos à direção nacional do partido nos últimos dois dias, Lula avaliou que Bolsonaro terá dificuldades para executar propostas radicais apresentadas durante a campanha eleitoral devido ao “sistema de pesos e contrapesos” da democracia. Petistas interpretaram a fala do ex-presidente como uma referência ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com relatos de interlocutores do ex-presidente, Lula disse que Bolsonaro não será, em seu governo, a mesma pessoa que foi na campanha. De acordo com petistas, isso não significa que o partido deve ficar inerte. Ao contrário, deve se opor a medidas pontuais do novo presidente, como a tentativa de aprovar pontos da reforma da Previdência ainda antes da posse desde o primeiro momento. Mas o discurso de combate ao “fascismo” não é suficiente.

Lula também avaliou que Bolsonaro tem um “pepino” nas mãos para a montagem do governo em função das divergências entre os diversos grupos que apoiaram sua candidatura e do discurso eleitoral de não indicar ministros em troca de apoio no Congresso.

Na segunda-feira, 29, Lula recebeu o tesoureiro do PT, Emidio de Souza, e o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre pena desde o dia 7 de abril. Os dois, por sua vez, fizeram relatos da conversas a lideranças petistas.

De acordo com estes relatos, Lula disse ter passado “dias de angústia” no final de semana, quando é proibido de receber visitas. Ele reclamou de ter passado o dia de seu aniversário, sábado, 27, sozinho.