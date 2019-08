Justiça suspende transferência de especialista em golfinhos para sertão

Uma decisão liminar da Justiça Federal de Brasília suspendeu a transferência do oceanógrafo José Martins da Silva Junior, servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em Fernando de Noronha, para uma região do sertão pernambucano. A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira, 22, e impedirá provisoriamente a remoção de Silva Junior para a Floresta Nacional de Negreiros.

O ministério do Meio Ambiente havia determinado a remoção do oceanógrafo após uma visita do titular da pasta, Ricardo Salles, a Fernando de Noronha. Silva Junior é especialista em golfinhos e alegava não ter competência para trabalhar numa área de sertão.

“Minha remoção vem de encontro à necessidade de alguns poucos empresários, que têm investido e ampliado seus negócios em desacordo com a legislação vigente para Fernando de Noronha, e após conversas ocorridas em Brasília”, disse Silva Junior, em manifestação após a decisão da Justiça.

A juíza Edna Márcia Silva Medeiros Ramos, que concedeu a liminar, declarou no despacho que a transferência prejudicaria os trabalhos desempenhados pelo oceanógrafo. “Reconheço haver fundado perigo de irreversibilidade dos efeitos a serem produzidos pela medida administrativa impugnada, consubstanciado na consumação da remoção do servidor”, afirmou.

Ricardo Salles vinha dizendo que a remoção do oceanógrafo se deu em função de denúncias que haviam sido protocoladas contra ele.

O ministro do Meio Ambiente já manifestou interesse de rever o valor das taxas de acesso e preservação ambiental cobradas em Fernando de Noronha. Salles também afirmou ser favorável a liberar a pesca de sardinhas e a realização de voos noturnos no arquipélago.