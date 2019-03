João Doria afirma que Joice Hasselmann ‘seria muito bem-vinda ao PSDB’

Ao contrário das evidências, o governador paulista João Doria afirmou que segue parceiro do correligionário Bruno Covas e que não articula para que a deputada federal Joice Hasselmann saia como candidata à Prefeitura de São Paulo — no lugar de Covas.

“A Joice já desmentiu sobre isso (o desejo de se candidatar)”, diz ele, presente no camarote Número 1, na Sapucaí. Mas não é bem assim. Perguntado se ele gostaria que a deputada trocasse o PSL pelo PSDB, Doria é bem claro: “Ela seria muito bem-vinda”.

Além do Carnaval de São Paulo e Rio, o governador paulista irá ainda a Salvador na terça-feira, 5. Uma agenda de quem parece estar em campanha. No camarote carioca, ele é o único a não usar a camiseta-abadá e faz selfies com todos aqueles que pedem.