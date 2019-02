Joice Hasselmann será a líder do governo Bolsonaro no Congresso

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) anunciou, por meio de sua conta oficial no Twitter, ter sido escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) para ser a nova líder do governo no Congresso Nacional. Segundo Joice, a sua indicação foi anunciada durante reunião do governo com líderes partidários no Palácio do Alvorada.

“Agradeço a confiança do PR Jair Bolsonaro que, em concordância com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, me escolheu para liderar o governo no Congresso. O anúncio foi feito agora na reunião de líderes no Alvorada. Com união e alinhamento, aprovaremos a Nova Previdência”, escreveu a parlamentar.

Com a indicação de Joice, fica completa a trinca de líderes de que o governo federal dispõe no Legislativo: um para a Câmara, um para o Senado e outro para o Congresso como um todo. Para as duas primeiras posições, o governo Bolsonaro já havia anunciado o deputado Major Vítor Hugo (PSL-GO) e o senador Fernando Bezerra (MDB-PE).

Como sinalizou a deputada Joice Hasselmann, sua missão na liderança do governo será promover a aprovação da reforma da Previdência e ajudar a construir uma base aliada para a gestão de Bolsonaro no Congresso Nacional.