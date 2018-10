O candidato do PT, Fernando Haddad, decidiu que não vai ligar para o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, recém-eleito presidente da República do Brasil neste domingo (28), para parabenizá-lo pela vitória.

Segundo dirigentes do PT, Bolsonaro não tratou Haddad com civilidade durante a campanha e, por isso, não merece esse gesto de diálogo, que é praxe entre os postulantes a cargos do Executivo.

“Ele foi um candidato extremamente agressivo com Haddad, espalhou fake news sobre ele, xingou-o nas redes sociais”, disse o coordenador da campanha de Haddad e integrante da Executiva Nacional do PT Emídio de Souza. O dirigente irá visitar o ex-presidente Lula na carceragem de Curitiba na manhã desta segunda-feira.

Já Haddad deve tirar a segunda para descansar e deve ir a Curitiba na terça-feira.