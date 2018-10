Em seus dois primeiros discursos após ser eleito o 38º presidente da República da história do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL) empregou tons distintos a públicos diferentes. No primeiro deles, transmitido ao vivo no Facebook a seus seguidores, Bolsonaro manteve o tom belicoso contra a esquerda e a imprensa. Em seguida, no “discurso da vitória”, veiculado também ao vivo por emissoras de televisão, o presidente eleito adotou retórica mais conciliadora. Em ambos, falou em governar com respeito à democracia e à Constituição.

“Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo, com o populismo e com o extremismo da esquerda”, afirmou o pesselista no Facebook, que reclamou de ter sido colocado “muitas vezes próximo de uma situação vexatória” em reportagens.

Na fala transmitida pela TV, o presidente eleito declarou que “não existem brasileiros do Sul e do Norte, somos todos um só país, uma só nação, uma nação democrática”. Ele se disse um “defensor da liberdade” em “um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações”. “Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas em todos os lugares desse país, liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de fazer, formar e ter opinião, liberdade de escolhas e ser respeitado por elas”, declarou.

Um ponto em comum entre os dois discursos foram as menções a Deus pelo presidente eleito. Aos internautas, foram cinco citações; aos telespectadores, quatro.

“Nós fomos declarados vencedores desse pleito e o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus e ao lado da Constituição brasileira (…) começar fazendo um governo a partir do ano que vem que possa colocar os nosso Brasil em um lugar destaque”, declarou Jair Bolsonaro no Facebook. “Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa não de um partido não é a palavra de homem, é um juramento a Deus.

Ele ainda ressaltou, como costuma fazer, que buscou na Bíblia o lema de sua campanha – “conhecereis a verdade e a verdade os libertará”. O texto sagrado, segundo o pesselista, é a “caixa de ferramentas para consertar o homem e a mulher”.