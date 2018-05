Governo Temer mantém 4,3% de aprovação na pesquisa CNT/MDA

O governo do presidente Michel Temer (MDB) mantém o índice de 4,3% de avaliação positiva (ótimo/bom), segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira — o resultado é o mesmo medido no levantamento de março. Por outro lado, a reprovação oscilou para baixo: 71,2% (ruim/péssimo) no levantamento de maio, ante 73,3% na pesquisa de março. O índice que considera o o governo regular passou de 20,3% para 21,8%. Não sabem ou não responderam são 2,7% (foram 2,1% em março).

A avaliação do desempenho pessoal de Temer também não mostra um cenário positivo para o emedebista: o presidente é aprovado por 9,7% dos entrevistados e desaprovado por 82,5%. Em março, os índices eram de 10,3% e 83,6%, respectivamente. O número de pessoas que não souberam ou não responderam aumentou de 6,1% para 7,8%.

A pesquisa também ouviu os entrevistados sobre as avaliações dos governos estaduais e municipais. Na média divulgada, apenas 2,9% dos ouvidos classificaram o governador de seu estado como ótimo (a pesquisa se completa com 16,6% de avaliação boa, 33,2% como regular, 14,8% ruim e 26,1% péssimo). Na esfera municipal, 5,1% avaliaram o prefeito como ótimo, 21,3% como bom, 32,2% regular, 12,8% ruim e 24,2% péssimo.

Perguntados sobre a expectativa para os próximos seis meses, os entrevistados não mostraram otimismo. Quando o assunto é emprego, só 21,7% da população acredita que haverá melhoras, enquanto 31,5% acham que o cenário deve se agravar no próximo semestre e 43%, que vai permanecer igual. O sentimento é parecido em relação à renda mensal: 20,6% acham que os rendimentos vão aumentar, ante 16% que acreditam que deve diminuir. Para a maioria, 59,3%, não haverá mudanças.

Os dados foram coletados entre os dias 9 e 12 de maio, com margem de erro de 2,2% e nível de confiança de 95%. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades federativas. A realizadora é o instituto MDA, contratado pela CNT. O número de registro do levantamento é o BR-09430/2018.