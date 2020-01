Governo suspende edital anunciado por Alvim em vídeo com citação nazista

O governo Bolsonaro decidiu esperar a posse do novo secretário da Cultura para decidir se publica no Diário Oficial da União (DOU) o Prêmio Nacional da Cultura, um programa que contaria com R$ 20 milhões em investimentos. O conteúdo do edital, esperado para ser publicado nesta semana, havia sido anunciado em um vídeo publicado nas redes sociais do governo pelo ex-secretário Roberto Alvim, exonerado na semana passada por ter parafraseado um discurso do ministro da Propaganda de Hitler, Joseph Goebbels.

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria Especial da Cultura sublinhou que o edital do prêmio “não chegou a ser publicado” e que “caberá ao novo secretário reavaliar a continuidade” da iniciativa.

A decisão sobre a permanência do projeto deve ficar a cargo da atriz Regina Duarte, que estará Brasília nesta quarta-feira, 22, para conhecer parte da estrutura e da equipe da Secretaria da Especial da Cultura. Convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o órgão, ela aceitou passar por um “período de testes”, que começa hoje.

O prêmio anunciado por Alvim havia sido divulgado no site da Secretaria da Especial da Cultura na quinta-feira 16. Seriam sete categorias, que premiariam cinco óperas, 25 espetáculos teatrais, 25 exposições individuais de pintura e 25 de escultura, 25 contos inéditos, 25 CDs musicais originais e 15 propostas de histórias em quadrinhos. No texto, o órgão antecipava que o edital seria “publicado na próxima semana”, o que não se confirmou, devido à exoneração de Alvim.