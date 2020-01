Regina Duarte inicia hoje ‘período de testes’ na Secretaria da Cultura

A atriz Regina Duarte estará em Brasília nesta quarta-feira, 22, para conhecer parte da estrutura e da equipe da Secretaria Especial da Cultura. A visita faz parte do “período de testes” pelo qual a artista quer passar antes de assumir de vez o comando da secretaria. Regina Duarte e o presidente Jair Bolsonaro definiram a situação como um “noivado” antes da resposta definitiva ao convite.

A atriz também deve se encontrar com o governante nesta quarta. Bolsonaro tem reuniões com ministros durante a manhã e o início da tarde, a última delas com Abraham Weintraub, da Educação, marcada para as 14h. Depois, a agenda do presidente está livre.

Na segunda-feira 20, depois de uma conversa no Rio de Janeiro, Regina aceitou o convite do presidente para fazer uma experiência no comando da secretaria, anteriormente chefiada por Roberto Alvim, exonerado na semana passada após copiar um discurso do ministro da Propaganda de Adolf Hitler, Jospeh Goebbels.

Nas redes sociais, a atriz usou a palavra “noivado” como metáfora para definir este período transitório. “As relações precisam passar pelo noivado para corrermos menos riscos de dar com os burros na água”, escreveu ela na terça-feira 21. “Estou de corpo e alma com esse governo, vocês já sabem. Apaixonada como sempre pelo meu país, louca para contribuir com a produção da alegria e felicidade geral”, acrescentou.

Às vésperas da visita, indicados do ex-secretário Roberto Alvim para os cargos do primeiro escalão da pasta estão apreensivos com a possibilidade de serem demitidos a partir do início da nova gestão.