Garotinho comemora retirada de tornozeleira de Rosinha

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho publicou em seu Facebook uma mensagem em que comemora a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, de retirar a tornozeleira eletrônica de sua esposa, Rosinha. A decisão de retirar o dispositivo e suspender as outras medidas cautelares contra a ex-governadora foi dada na última sexta-feira.

Garotinho, que deixou a prisão ontem após habeas corpus concedido também por Mendes, considerou a decisão em favor da esposa como “mais uma vitória da Justiça”. Ela também obrigada a recolhimento noturno e impedida de ter contato com outros investigados na operação que a levou à prisão no dia 22 de novembro. Rosinha foi solta no dia 30 do último mês, sob condição de usar a tornozeleira. Ambos foram detidos sob acusação de cometerem crimes eleitorais.

O ex-governador também publicou na rede social texto sobre um áudio que circula pela internet atribuído ao juiz Glaucenir Oliveira, responsável por prendê-lo. Segundo Garotinho, as críticas presentes na gravação a Gilmar Mendes são “crime” e “falta funcional gravíssima” e que não defender a honra de Mendes é “desacreditar toda a Justiça brasileira” .

O ex-governador disse que seus advogados pediram a perícia do áudio e, se constatada a veracidade, encaminharão o arquivo ao ao ministro ,ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à presidente do Supremo Tribunal Fedeal, ministra Carmém Lúcia, para “providências cabíveis”.