FHC sobre Lula: ‘prefiro combatê-lo na urna a vê-lo na cadeia’

Na convenção nacional do PSDB, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lembrou as suas duas vitórias contra o ex-presidente Lula (PT) nos pleitos de 1994 e 1998 e disse que, senão fosse a sua idade (86 anos), venceria o petista pela terceira vez. “Eu prefiro combatê-lo na urna a vê-lo na cadeia”, disse o tucano. Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sergio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro — sentença que, se confirmada na segunda instância, pode tirar o petista das eleições e levá-lo à prisão. A despeito dos problemas na Justiça, ele aparece em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais.

Presidente de honra do PSDB, FHC teceu elogios ao governador Geraldo Alckmin, escolhido hoje como novo presidente da sigla e (por ora) o nome mais forte do partido para concorrer a Presidência da República. “Precisamos de candidatos que sejam simples, diretos. Geraldo é simples, conheço há décadas, nunca mudou. É um ser humano. Precisamos de gente assim”, comentou ele.

Em uma autocrítica da atuação do partido, o ex-presidente também disse que o povo “está enojado e irritado com todos nós”. Citando suas viagens por favelas e regiões carentes, disse que o PSDB precisa “colar o ouvido no chão”.

Boa parte dos discursos da convenção deste sábado se focaram em atacar Lula e o PT. Alckmin fez coro ao ex-presidente, dizendo que a “ilha da fantasia petista acabou” e que as “urnas os condenarão”.