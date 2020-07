Ex-deputado federal José Mentor morre vítima de coronavírus

Morreu na madrugada deste sábado, 25, o ex-deputado federal José Mentor (PT), aos 71 anos, vítima do novo coronavírus. Um dos fundadores do PT, Mentor estava internado na UTI do Hospital 9 de Julho, na capital paulista.

Deputado federal por quatro legislaturas, entre 2003 e 2018, José Mentor disputou o último pleito, mas não se reelegeu. Advogado, o petista também foi vereador e deputado estadual. No Congresso, foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banco do Estado do Paraná (Banestado), que apurava a evasão de divisas do Brasil, de cerca de 30 bilhões de dólares, para paraísos fiscais, através de contas do Banestado.

Em uma publicação no perfil oficial do ex-deputado no Facebook, seu irmão, Antonio Mentor, publicou uma mensagem em homenagem ao falecimento. “Com muita tristeza e dor comunicamos que, depois de uma longa luta contra o Covid-19, o meu irmão José Mentor nos deixou. Agradecemos a todos que prestaram a sua solidariedade a ele e a nossa família neste momento difícil.”

Com muita tristeza e dor comunicamos que, depois de uma longa luta contra o COVID-19, o meu irmão José Mentor nos… Posted by José Mentor on Saturday, July 25, 2020

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia também se manifestou sobre a morte de Mentor. “Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de um grande amigo, o ex-deputado José Mentor. Infelizmente, ele foi mais uma vítima da covid-19. Mentor foi um grande advogado, referência nas discussões jurídicas em relação a diversas propostas legislativas, e muito atuante na CPI do Banestado, que foi relator, e eu, vice-presidente. Deixo meu abraço aos familiares e minha solidariedade neste momento tão difícil”, disse Maia.

Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de um grande amigo, o ex-deputado José Mentor. Infelizmente, ele foi mais uma vítima da covid-19. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) July 25, 2020

O perfil do PT na Câmara dos Deputados também divulgou uma nota lamentando o falecimento do ex-parlamentar. “É com pesar que a Bancada do PT na Câmara informa o falecimento do ex-deputado do PT de São Paulo, José Mentor, vítima de Covid- 19”, disse o partido.