Com Covid-19, ministro da Educação relata início de pneumonia

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, relatou em sua conta no Twitter neste sábado, 25, que foi diagnosticado com “início de pneumonia”. Ribeiro testou positivo para o coronavírus na última segunda-feira 20 e afirmou estar sendo medicado com hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, todos prescritos por seu médico. O ministro também tomou antibiótico para tratar a pneumonia.

“Amanheci bem melhor, mas ontem meus médicos constataram um início de pneumonia. Fui à clínica e tomei via venosa antibiótico. Hoje acordei bem melhor, 10% de tosse, mas ainda sem apetite. Obrigado pelas orações e por tudo. Abraço fraterno a todos”, escreveu o ministro.

Ribeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana e tem doutorado em Educação, tomou posse em 16 de julho após um período turbulento do MEC. O ex-ministro Abraham Weintraub caiu depois de defender a prisão de integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e seu sucessor, Carlos Alberto Decotelli, teve sua passagem pela pasta abreviada por inconsistências em seu currículo acadêmico.

Bolsonaro testa negativo

Também neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que seu novo teste para a Covid-19 deu negativo, indicando que ele está livre do vírus. O político foi diagnosticado com a doença em 7 de julho e desde então despachava do Palácio da Alvorada, sua residência oficial.