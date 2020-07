Governador do Rio Grande do Sul está com Covid-19

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou nesta sexta-feira, 24, em sua conta no Twitter, que está com Covid-19. Leite fez um exame laboratorial (denominado RT-PCR) que atestou a infecção.

Na mensagem, o governador disse que ficou surpreso com o diagnóstico por não apresentar sintomas da doença. Diante do fato, ele informou que cancelou as agendas e iniciou o protocolo de isolamento conforme recomendado pelas autoridades.

Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 24, 2020

Eduardo Leite se reuniu nesta semana com comitiva do Ministério da Saúde, incluindo o titular interino da pasta, Eduardo Pazuello. Eles discutiram ações de combate à pandemia no estado e demandas do governo gaúcho ao Executivo Federal.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na sede do ministério, em Brasília, a assessoria da pasta declarou que nenhum dos integrantes do grupo que foi até o Rio Grande do Sul apresentou sintomas de Covid-19 e informou que todos serão farão exames.

