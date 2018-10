Com 99,99% das urnas apuradas, Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS) foram eleitos senadores pelo Espírito Santo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Contarato recebeu 31,15% dos votos e Val 24,08%.

Os atuais senadores Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB) não conseguiram renovar seus mandatos. Malta teve 17,04% dos votos e Ferraço, 13,39%.

Renato Casagrande (PSB) foi eleito governador do estado do Espírito Santo pela segunda vez, com 55,49% dos votos válidos. Em 2011, foi eleito governador pela primeira vez, tentou a reeleição em 2014, mas foi derrotado por Paulo Hartung no primeiro turno.