Com 95,64% das urnas apuradas, Professor Oriovisto Guimarães (Podemos) e Flavio Arns (Rede) foram eleitos para o Senado do Paraná.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Guimarães teve 29,33% dos votos válidos, enquanto Arns registrou 23,22% dos votos.

Atual senador pelo estado, o ex-governador Roberto Requião (MDB) recebeu 14,79% dos votos e não conseguiu se reeleger.

Na disputa pelo governo do Estado, Ratinho Junior (PSD) foi eleito no primeiro turno, com 60,08% dos votos. Cida Borghetti (PP) ficou em segundo lugar, com 15,54% dos votos.