Representado nacionalmente pela candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, cuja chapa conquistou apenas o apoio do nanico PHS e que não passa de 2% nas intenções de voto nas pesquisas de opinião para presidente, o MDB mantém no Pará a força que já possuiu em um passado não tão longínquo.

Os responsáveis por manter viva a influência da legenda no estado são da mesma família: os Barbalho. Enquanto Helder, o filho, dispara nas preferências para governador, o pai, Jader, é o favorito para o Senado.

Em pleitos estaduais, eles só se equiparam aos Calheiros, em Alagoas, na capacidade de manter o MDB ainda com força (Renan Filho é o favorito ao governo, enquanto seu pai, Renan Calheiros, ao Senado; ambos tentam a reeleição). Em outros estados, a legenda não conseguiu fazer alianças significativas nem tem emplacado seus candidatos.

Segundo pesquisa Ibope divulgada em 20 de agosto, Helder lidera no Pará com 43% das intenções de voto. O segundo, Paulo Rocha (PT), alcança apenas 13%. Ele é seguido por Marcio Miranda (DEM), que tem 11%. Cleber Rabelo (PSTU) e Fernando Carneiro (PSOL) possuem 3%, cada um. Brancos e nulos são 17%; outros 10% não souberam ou não opinaram.

Para o Senado, Jader Barbalho atinge 29% das intenções de voto. Mário Couto (PP) tem 20%, e Zé Geraldo (PT), 13%. Dois senadores serão eleitos no estado neste ano. Se vencer, Helder irá reconduzir o MDB ao governo após 24 anos. O partido governou o Pará de 1983 a 1994, sendo que dois mandatos nesse período foram exercidos por seu pai.

Pesquisa Ibope, de 20 de agosto

Helder Barbalho (MDB) – 43%

Paulo Rocha (PT) – 13%

Marcio Miranda (DEM) – 11%

Cleber Rabelo (PSTU) – 3%

Fernando Carneiro (PSOL) – 3%

Branco/nulo – 17%

Não sabe/não respondeu – 10%

Registro: PA-08797/2018. O Ibope ouviu 812 pessoas, entre 14 e 20 de agosto. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro, de três pontos percentuais.

Conheça os candidatos ao governo do Pará:

Helder Barbalho (MDB), ex-ministro de Dilma e Temer

Vice: Lucio Vale (PR)

Coligação: MDB, PP, PSD, PRB, PR, PTC, PSC, Pros, PTB, Patriota, Podemos, DC, Avante, PMB, PSL, PHS, PRTB

Marcio Miranda (DEM), médico

Vice: José Megale (PSDB)

Coligação: DEM, PSDB, PDT, PSB, Solidariedade, PRP, PMN, PRTB, PPS

Fernando Carneiro (PSOL), vereador

Vice: Tati Picanço (PSOL)

Coligação: PSOL, PPL, PCB

Cleber Rabelo (PSTU), trabalhador da construção civil

Vice: Seu Alex (PSTU)

Paulo Rocha (PT), senador

Vice: Sandra Batista (PCdoB)

Coligação: PT, PC do B