Em Abu Dhabi, Lula firma acordos sobre combustível limpo e meio ambiente

Durante missão oficial, o presidente Lula firmou neste sábado, 15, uma série de acordos de cooperação com os Emirados Árabes. Lula chegou ao país no início da tarde (no horário local), onde fez uma breve escala após dois dias de visita oficial à China.

O presidente brasileiro se reuniu com o presidente dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed al Nahyan, em Abu Dhabi, e, na sequência, participou de um jantar oferecido pelo xeique.

Estava prevista uma declaração do presidente à imprensa após os encontros com Nahyan, mas a fala foi cancelada. De acordo com a assessoria de Lula, a coletiva acontecerá neste domingo, 16. Na sexta-feira, 14, o presidente também cancelou uma entrevista e, em declaração que viralizou nas redes sociais, disse estar o “pozinho da rabiola”, em referência ao cansaço, para justificar a ausência.

Neste sábado, o presidente limitou-se a dizer que a parceria entre os dois países “está amparada em ricas conexões nas mais diversas áreas, traduzida nos números expressivos do nosso comércio, na cooperação em esportes e em inteligência artificial”.

Memorandos

A visita rendeu a assinatura de memorandos de entendimento entre os países. Esse instrumento é uma espécie de pré-contrato, por meio do qual ficam consignadas as intenções e aspirações de uma parceria futura.

Integrante da comitiva, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, assinou memorando de entendimento entre o estado e o fundo financeiro de Abu Dhabi Mubadala Capital. O pacto prevê um investimento de 12 bilhões de reais ao longo de dez anos na construção de uma fábrica de diesel verde e de querosene de aviação sustentável. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a parceria vai beneficiar famílias nas zonas rurais do Estado da Bahia.

Os acordos também envolvem meio ambiente e diplomacia. O embaixador André Corrêa do Lago assinou memorando de entendimento entre o governo dos Emirados Árabes e o brasileiro sobre ação climática. Já o embaixador Carlos Sérgio Duarte, secretário do Ministério das Relações Exteriores para África e Oriente Médio, assinou um memorando para a cooperação entre o Instituto Rio Branco e a Academia Diplomática Dr. Anwar Gargash.

Em 2022, o comércio bilateral movimentou 5,7 bilhões de dólares, alta de 74% na comparação ao volume do ano anterior. Os produtos agropecuários brasileiros respondem por quase 60% das exportações aos Emirados Árabes Unidos – carne bovina e de frango estão entre os itens mais vendidos aos árabes.

Além do fluxo comercial, os Emirados Árabes Unidos são os maiores investidores do Oriente Médio no mercado brasileiro, na ordem de 10 bilhões de dólares.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, Lula e o xeique discutiram a importância do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos para os mercados regionais e globais. Como será o próximo a presidir o Mercado Comum do Sul (Mercosul) , o Brasil “manifestou disponibilidade para compartilhar proposta dos Emirados Árabes Unidos com vistas a iniciar diálogo exploratório com os demais parceiros do Mercosul.”

(Com Agência Brasil)