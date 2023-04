Lula chega aos Emirados Árabes e deve ampliar comércio entre países

Após dois dias de visita oficial à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou neste sábado, 15, aos Emirados Árabes. Lula vai encontrar o presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan em Abu Dhabi. A chegada do presidente acontece em meio ao Ramadã, o mês de jejum na comunidade islâmica. Apesar dos debates da diplomacia brasileira sobre um possível desrespeito à data religiosa, as autoridades locais insistiram na visita.

Lula visitou os Emirados Árabes Unidos em 2003, marcando a primeira viagem oficial de um presidente brasileiro ao país. O segundo foi Jair Bolsonaro, em 2019. O ex-presidente, então, assinou diversos acordos com Al Nahyan, em áreas que vão desde o comércio e cooperação aduaneira até meio ambiente e inteligência artificial. Lula, agora, tem a missão de renovar a boa relação com o país que é um dos três parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio, especialmente no campo do agronegócio.

ABU DHABI | O presidente @LulaOficial chegou há pouco nos Emirados Árabes Unidos. Hoje, participará de reuniões a fim de firmar novos acordos comerciais e bilaterais, além de debater questões ambientais. 🎥 Audiovisual/PR pic.twitter.com/mdV2eGjsNO — TV BrasilGov (@tvbrasilgov) April 15, 2023

Histórico – O encontro parte de um desejo de Al Nahyan de estreitar as relações com o petista e ampliar o comércio entre os países. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio, o Brasil exportou apenas 1% dos seus produtos para os Emirados Árabes em 2022. Entre as mercadorias mais vendidas, estão carne de frango, ouro e celulose.

A agenda do presidente inclui, ainda, encontros com os gestores da Companhia de Investimentos Mubadala e da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (AIAD) para captar investimentos em infraestrutura. A instituição, que conta com um fundo de US$ 800 bilhões (R$ 4,2 trilhões), tem interesse no setor de energia renovável brasileira.

Além disso, o percurso na capital árabe envolve reuniões com os organizadores da COP28, conferência climática das Nações Unidas, que será sediada em Dubai, no mês de novembro.