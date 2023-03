Menina dos olhos de Bolsonaro, Emirados convencem Lula a visitar Abu Dhabi

Após concluir uma viagem de Estado para a China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer uma viagem a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unido, sob convite do xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, informou uma fonte da presidência a VEJA nesta segunda-feira, 21. O petista vai ficar durante no país do Oriente Médio entre os dias 1° e 2° de abril, logo após sua visita à China.

A estadia de Lula deve ocorrer durante o Ramadã, o mês de jejum na comunidade islâmica. A diplomacia brasileira chegou a questionar se promover encontros no país durante o mês sagrado seria um desrespeitoso, mas os diplomatas do Emirados Árabes insistiram muito na visita do presidente.

Conhecido por ser queridinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o xeique Al Nahyan agora corteja o petista para seguir com a aproximação do Brasil. Em 2019, quando Bolsonaro visitou os Emirados Árabes, os países assinaram acordos nos campos de inteligência artificial, meio ambiente, defesa, comércio e cooperação aduaneira.

+ Símbolo de riqueza, Dubai é um dos destinos preferidos na gestão Bolsonaro

Além do acordo, o ex-presidente também voltou a Brasília com dois presentes do príncipe: uma pistola e um fuzil personalizado com seu nome inscrito.

Agora, a agenda do petista em Abu Dhabi inclui encontros com os organizadores da COP28, conferência climática das Nações Unidas, que será sediada em Dubai, no mês de novembro. Além disso, segundo fontes familiarizadas com o assunto, Lula deve discutir a pauta ambiental brasileira, incluindo políticas de preservação da Floresta Amazônica e a atração de recursos para o Fundo Amazônia.

Continua após a publicidade

+ TCU manda que joias de Michelle e de Bolsonaro sejam devolvidas ao governo

O governo brasileiro também vai se reunir com os gestores da Companhia de Investimentos Mubadala e da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (AIAD), os fundos soberanos do país. Neste campo, o principal objetivo é captar recursos para investir na infraestrutura brasileira e empreendimentos para retomar a economia do país.

Atualmente, a AIAD tem uma reserva de US$ 800 bilhões (R$ 4,2 trilhões) e procura lugares em todo mundo para investir. Seus gestores estão particularmente interessados em aplicar parte do fundo na área de energia renovável em todo o Brasil. Apesar dos Emirados Árabes serem um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o país se prepara para uma inevitável mudança nas matrizes de energia global.

+ Paradoxo: presidente da Cop28 é chefe de uma empresa de petróleo

Lula e o xeique também devem discutir sobre a possibilidade do aumento no comércio bilateral entre as nações. O petista pode aproveitar a viagem para ampliar as negociações entre os países: de acordo com o Ministério da Indústria e Comércio, em 2022, o país exportou apenas US$ 3,3 bilhões (R$ 17,3 bilhões) para os Emirados Árabes, equivalente a 1% de todas as vendas brasileiras para o exterior no ano.

Na conta do país do Oriente Médio, carne de frango, ouro e celulose foram os produtos brasileiros mais exportados. Com o encontro entre os líderes, espera-se que outros produtos nacionais ganhem espaço na balança comercial no futuro.

Continua após a publicidade