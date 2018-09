Eduardo Paes se isola na liderança pelo governo do RJ, aponta Datafolha

Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) lidera as pesquisas de intenção de voto para o governo do estado, com 24%. Ele abriu dez pontos porcentuais de vantagem sobre o senador Romário (Podemos), que tem 14%. Este é o primeiro levantamento feito após o início da propaganda eleitoral em rádio e TV.

Na terceira colocação, está Anthony Garotinho (PRP), com 10%. O ex-governador teve sua candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) nesta quinta-feira, mas ainda cabe recurso.

Na sequência, aparecem Tarcísio Motta (​PSOL), com 7%, o deputado Índio da Costa (PSD), com 5%, o deputado Pedro Fernandes (PDT), com 3%, e Márcia Tiburi (PT), com 2%. Dayse Oliveira (PSTU), Wilson Witzel (PSC), André Monteiro (PRTB) e Marcelo Trindade (Novo) têm 1%. Luiz Eugenio (PCO) não alcançou 1%.

No levantamento anterior, realizado entre 20 e 21 de agosto, Eduardo Paes aparecia com 18% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Romário, que tinha 16% das intenções de voto.

Senado

O ex-prefeito Cesar Maia (DEM) passou de 18% para 21% das intenções de voto e lidera a disputa para o Senado. Com a margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos, Maia continua empatado tecnicamente com o senador Lindbergh Farias (PT), que manteve os 18% da última pesquisa, e com Flávio Bolsonaro (PSL), que caiu para 17%. Duas vagas estão em disputa.

O deputado federal Chico Alencar (PSOL) oscilou de 17% para 14%, mas, pela margem de erro, segue tecnicamente empatado com os três primeiros colocados. Miro Teixeira, deputado federal do PDT, tem 12%. Os candidatos Pastor Everaldo (PSC) e Arolde de Oliveira (PSD) aparecem com 6%, enquanto Cyro Garcia (PSTU) tem 5%. Mattos Nasimento (PRTB) e José Bonifácio (PDT) têm 3% e Marta Barçante (PCB), 2%. Fernando Fagundes Ribeiro (PCO), Samantha Guedes (PSTU) e Gabriele Burci (PMB) têm 1% das intenções de voto.

A pesquisa, encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo em parceria com a TV Globo, ouviu 1.357 eleitores em 35 municípios, e foi feita entre os dias 4 e 6 de setembro. O levantamento foi registrado no TSE com o número RJ 06668/2018.