O candidato do PSDB Antônio Anastasia lidera com 32% das intenções de voto a corrida pelo governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. O petista Fernando Pimentel, candidato à reeleição, está na segunda colocação, com 22%.

Romeu Zema (Novo) aparece em terceiro, com 5%. Ele é seguido por João Batista Mares Guia (Rede) e Adalclever Lopes, com 2%. Dirlene Marques (PSOL), Claudinei Dulim (Avante) e Jordano Metalúrgico (PSTU) têm 1% dos votos cada. O candidato Alexandre Flach (PCO) não pontuou. Brancos e nulos somam 25%, e 10% dos eleitores não sabem em quem votar.

O atual governador, Fernando Pimentel, é o candidato com o maior índice de rejeição, com 41%, seguido pelo tucano, com 24%.

Senado

Na disputa pelo Senado, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) lidera com 26% e é seguida pelo jornalista Carlos Viana (PHS), que tem 11%. Duas vagas estão em disputa. Rodrigo Pacheco (DEM) tem 9%; Coronel Lacerda (PPL), 8%; e Dinis Pinheiro (SD), 7%. Professor Túlio Lopes (PCB) e Rodrigo Paiva (Novo) estão empatados com 6%. Jaime Martins (PROS) e Bispo Damasceno (PPL) têm 5%, e são seguidos por Miguel Correa (PT), Vanessa Portugal (PSTU) e Ana Paula Alves (PCO), que têm 4% cada. Kaká Menezes (Rede) tem 2% das intenções de voto, enquanto Edson André dos Reis (Avante) e Duda Salabert (PSOL) têm 1%.

Brancos e nulos chegam a 25% para a primeira vaga e 36% para a segunda. Os indecisos são 15% para a primeira vaga e 25% para a segunda.

A pesquisa, encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo, em parceria com a TV Globo, tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 1.289 eleitores de 61 municípios nos dias 4, 5 e 6 de setembro. O registro no TRE é MG 08189/2018. O nível de confiança é de 95%.