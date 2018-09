Datafolha: Doria e Skaf estão tecnicamente empatados em SP

Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra um empate técnico entre João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB) na disputa pelo governo de São Paulo. Enquanto o tucano manteve-se com 25%, o emedebista pulou de 20% para 23%, em relação ao último levantamento.

O atual governador, Márcio França (PSB), subiu de 4% para 8% e está tecnicamente empatado com o petista Luiz Marinho, que tem 5% das intenções de voto. A candidata Professora Lisete (PSOL) e o Major Costa e Silva (DC) têm 2%. Os demais candidatos tiveram 1% ou menos.

A pesquisa anterior foi feita entre 20 e 21 de agosto.

Senado

Na disputa pelo Senado, Eduardo Suplicy se manteve na liderança, com 30%. O petista é seguido por Mario Covas Neto, do Podemos, que tem 18% dos votos. Em seguida estão Major Olimpo (PSL), com 11%, e Mara Gabrili (PSDB), com 8%.

A pesquisa, encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo, em parceria com a TV Globo, ouviu 2.030 pessoas no estado de São Paulo entre os dias 4 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP 07990/2018.