Dilma é surpreendida por recado em seu prato, em restaurante

A ex-presidente cassada Dilma Rousseff (PT) recebeu um recado inusitado ao fazer uma refeição em um restaurante. A petista recebeu sua sobremesa em um prato que trazia a frase “sempre nossa presidenta” escrita na louça.

Dilma compartilhou a imagem do doce em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira. “Uma delicada gentileza que me encheu o coração de alegria. Muito obrigada”, escreveu na legenda da foto. A ex-presidente não deu detalhes sobre o restaurante onde estava.

No final de junho, Dilma confirmou que vai se candidatar ao Senado por Minas Gerais, Estado onde nasceu. “Eu não vou me furtar a participar de uma luta do ponto de vista eleitoral”, explicou a petista, fazendo menção à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso pela Operação Lava Jato, e ao processo de impeachment que ela sofreu em 2016.