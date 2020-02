‘Democracia em Vertigem’ é o maior azarão em sites de apostas para Oscar

O documentário Democracia em Vertigem, da diretora brasileira Petra Costa, que narra episódios políticos recentes do país como o impeachment de Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é o principal azarão na disputa pela estatueta do Oscar, segundo sites de apostas internacionais. A cerimônia da maior premiação do cinema irá ocorrer neste domingo, 9, em Hollywood.

Segundo a plataforma Odds Checker, que reúne dados de 25 casas de apostas online britânicas, se o documentário for vencedor, quem apostou nisso irá irá levar 85 vezes o valor que foi investido – um indicador de que há poucas pessoas que acreditam em sua vitória. Entre os seus concorrentes na categoria Melhor Documentário, o favorito é o americano American Factory (sobre a instalação de fábrica chinesa em uma cidade americana), que paga apenas 11 libras para cada 17 apostadas. Em seguida, aparecem o sírio For Sama (sobre a guerra civil na cidade de Alepo), que paga duas vezes o valor apostado; o macedônio Honeyland (sobre uma criadora de abelhas), com 10/1; e o também sírio The Cave (sobre um hopistal que funciona em uma caverna), com 63/1.

A produção, que está no catálogo da Netflix desde junho de 2019, foca a polarização política no país e tem sido alvo de várias críticas em razão do viés à esquerda que adota na abordagem dos acontecimentos. O filme é o lamento de uma mulher que viu os sonhos políticos de sua geração (ela hoje tem 36 anos) desabar com a derrocada do PT. O enredo corrobora a versão, tão alardeada pelo partido, de que o impeachment foi um golpe.

No lado oposto da polarização, estão aqueles que enxergaram no impeachment de Dilma e na prisão de Lula a libertação do país da corrupção sistêmica verificada em doze anos de governo do PT e que foi exposta pela Operação Lava Jato. Para esses brasileiros, Democracia em Vertigem é uma espécie de exercício vitimista apoiado numa visão convenientemente ilusória dos fatos.