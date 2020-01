Brasileiro ‘Democracia em Vertigem’ faz história no Oscar

A produção Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa, foi indicada ao Oscar 2020 na categoria de melhor documentário. O filme, que está no catálogo da Netflix desde junho de 2019, acompanha o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a crise política no Brasil.

Esta é a primeira vez que o país é indicado na categoria com um documentário totalmente brasileiro. Até então, apenas coproduções feitas com outros países foram nomeadas, caso de Raoni, de Luis Carlos Saldanha, em 1979; Lixo Extraordinário, em 2011; e O Sal da Terra, em 2015.

Caso seja a vencedora, Petra Costa também fará história: a cineasta mineira pode ser a primeira diretora latino-americana a ganhar a estatueta. Concorrem com Democracia em Vertigem os filmes American Factory, The Cave, For Sama e Honeyland.

