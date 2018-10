Debates no centro-oeste terão candidatos tentando garantir 2º turno

Os debates promovidos pelas afiliadas da TV Globo na região centro-oeste do país na noite desta terça-feira 2 estarão pautados pela maior parte dos candidatos evitando vitórias precoces no primeiro turno. Com exceção do Distrito Federal, onde a segunda etapa é praticamente inevitável, os três demais estados têm líderes com ampla margem de vantagem para os rivais.

Em Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) lidera com mais de quatro vezes mais que os rivais diretos, José Eliton (PSDB) e Daniel Vilela (MDB). Além dos três, os candidatos Kátia Maria (PT) e Wesley Garcia (PSOL) também participarão do debate, exibido após a novela Segundo Sol. O mediador será o jornalista Paulo Roberto Soares.

No Mato Grosso do Sul, a vantagem é para Reinaldo Azambuja (PSDB), que debaterá com Humberto Amaducci (PT), João Alfredo (PSOL), Juiz Odilon (PDT), Junior Mochi (MDB) e Marcelo Bluma (PV). A mediação será de Bruna Mendes.

Em Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM) lidera, mas Wellington Fagundes (PR) e Pedro Taques (PSDB) aparecem cotados para prorrogar a disputa. Além dos três, também participará o candidato Moisés Franz (PSOL). A mediação será de Elias Neto.

Já em Brasília, Ibaneis Rocha (MDB) cresceu consideravelmente desde o início da campanha, mas o cenário fragmentado dificulta as perspectivas de vitória do postulante. Serão, ao todo, sete candidatos no encontro: Ibaneis, Alberto Fraga (DEM), Eliana Pedrosa (Pros), Fátima Sousa (PSOL), Miragaya (PT), Rodrigo Rollemberg (PSB) e Rogério Rosso (PSD). O mediador será Antônio de Castro.