De família judia, Huck ataca discurso de Alvim: ‘Criminoso e infame’

De família judia, o apresentador e potencial candidato à Presidência Luciano Huck classificou como “criminoso” e “infame” o discurso do agora ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, parafraseando Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Hitler.

“Meu sentimento é de indignação”, escreveu Huck em seu perfil oficial no Instagram. “O vídeo do secretário Roberto Alvim é criminoso. Infame. Revela uma conduta autoritária inaceitável, que rompe os limites democráticos com um discurso fora da lei”, acrescentou.

O secretário foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro depois da repercussão negativa do caso.

Em seu post, Huck lembrou que seis milhões de judeus morreram vítimas do nazismo, e que o holocausto é um “fato histórico”. “Usar a cultura para fazer revisionismo histórico é perverso, atrasado e violento”, diz o apresentador. A postagem traz uma foto do discurso de Alvim com uma tarja preta escrito em branco a palavra “Inaceitável”.

Postado no perfil do Twitter da Secretaria de Cultura, o vídeo de Alvim causou indignação nas redes sociais tanto pelo discurso quanto pela estética, semelhante à de pronunciamentos de Goebbels. A trilha sonora da peça é do compositor favorito de Hitler, o alemão Richard Wagner – a ópera usada no discurso, Lohengrin, é citada no livro Mein Kampf (Minha Luta) pelo nazista.

“A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional, e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada”, disse o secretário de Cultura.

Ele parafraseou uma fala de Goebbels registrada no livro Joseph Goebbels: Uma biografia, do historiador alemão Peter Longerich: “A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada”. A declaração foi feita em 1933 por meio de uma carta em que o nazista sugeria “novas direções” ao teatro.

Em mensagem publicada no Facebook, Alvim pediu perdão pelo “erro involuntário” e disse que o seu posicionamento cristão “jamais teria qualquer relação com assassinos”. “Não havia nenhuma menção ao nazismo na frase, e eu não sabia a origem dela”, justificou.

Alvim foi demitido do cargo nesta sexta-feira, 17. Em nota publicada no Twitter, Bolsonaro afirmou que a permanência de Alvim no governo ficou “insustentável”. “Comunico o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do Governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência”, publicou o presidente.