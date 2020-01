Governo apaga vídeo de Alvim que motivou a sua demissão

A Secretaria de Cultura apagou nesta sexta-feira, 17, em suas redes sociais o vídeo em que o agora ex-secretário Roberto Alvim parafraseia um discurso do nazista Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler.

O vídeo motivou a demissão de Alvim. A decisão foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro após a repercussão negativa da gravação, que gerou fortes críticas de representantes do Legislativo, Judiciário e da comunidade civil. No Twitter, Bolsonaro escreveu que fala de Alvim foi “um pronunciamento infeliz” que “tornou insustentável a sua permanência”.

Na noite de quinta-feira, o presidente gravou a sua live semanal no Facebook ao lado de Alvim, a quem encheu de elogios – “depois de décadas agora temos sim um secretário de Cultura de verdade”. Ao lado do presidente, o então secretário anunciou um investimento de 20 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para editais com investimentos diretos do governo – este vídeo não foi apagado.

Veja abaixo o vídeo apagado: