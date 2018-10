Nova pesquisa do instituto Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira 25, mostra a redução da diferença entre os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Em relação à semana passada, Bolsonaro caiu três pontos, de 59% para 56% e Haddad subiu, de 41% para 44%. A distância entre os dois agora é de doze pontos.

Nos votos totais, Bolsonaro oscilou negativamente de 50% para 48%, enquanto Haddad cresceu, de 35% para 38%. Brancos e nulos são 8% e indecisos são 6%. Segundo o Datafolha, 22% dos eleitores cogitam mudar de ideia até o dia da eleição.

A rejeição ao candidato do PT também oscilou negativamente dentro da margem de erro, de 54% para 52%, mas ainda é a mais alta. A de Bolsonaro subiu para além da margem, passando de 41% para 44%.

Regiões

Das cinco regiões, a única em que Haddad lidera é no Nordeste, onde ele tem 56% dos votos totais, contra 30% da Bolsonaro. Na outra ponta, as principais vantagens do candidato do PSL seguem sendo no Centro-Oeste e no Sul, apesar de melhoras do adversário do PT. No Sudeste, é o capitão da reserva que lidera, com 53%, contra 31% do petista.

O Datafolha ouviu 9.173 pessoas, entre os dias 24 e 25 de outubro, em pesquisa contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, índice de confiança de 95% e foi registrado no TSE sob a identificação BR-05743/2018.