O Ibope divulgou na noite desta terça-feira, 23, uma nova pesquisa eleitoral para o segundo turno da disputa pela Presidência da República. A cinco dias de os brasileiros voltarem às urnas, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tem 57% das intenções de votos válidos, enquanto o candidato do PT, Fernando Haddad, aparece com 43%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Os votos válidos são calculados excluindo-se os eleitores que declaram votar nulo, em branco e os indecisos. Para vencer a eleição, um candidato deve obter 50% dos votos válidos mais um.

Em relação ao Ibope anterior, divulgado no último dia 15 de outubro, Bolsonaro teve oscilação negativa de dois pontos porcentuais e Haddad cresceu dois pontos. A diferença entre os dois passou de 18 pontos porcentuais para 14 pontos.

O pesselista ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições, no último dia 7 de outubro, com 46,03% dos votos válidos. Haddad, o segundo colocado, teve 29,28% da votação.

Em votos totais, Jair Bolsonaro tem 50% e Fernando Haddad, 37%. Votos brancos e nulos somam 10% e os indecisos são 3%.

O instituto de pesquisas também mediu o índice de rejeição aos presidenciáveis que disputam o segundo turno, perguntando aos eleitores entrevistados sobre qual candidato não receberia seu voto de jeito nenhum.

Bolsonaro é rejeitado por 40% do eleitorado, variação de cinco pontos porcentuais em relação ao levantamento anterior. O número é de 41% para Haddad, oscilação de seis pontos porcentuais.

A nova pesquisa Ibope foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo e está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07272/2018. O instituto de pesquisas entrevistou 3.010 eleitores. O nível de confiança do levantamento é de 95%, ou seja, há uma probabilidade de 95% de os números retratarem a realidade, considerada a margem de erro.