O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, ultrapassou o seu adversário no segundo turno, Jair Bolsonaro (PSL), e lidera a intenção de voto na capital paulista, com 51% dos votos válidos, segundo pesquisa eleitoral do Ibope. O capitão reformado do Exército tem 49%.

Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os presidenciáveis estão tecnicamente empatados.

No primeiro turno, o petista perdeu para o candidato do PSL. O ex-prefeito de São Paulo teve 19,7% dos votos paulistanos, contra 44,58% de Bolsonaro.

No interior paulista, no entanto, o capitão do Exército ainda tem larga vantagem sobre o petista: 71% contra 29%.

No conjunto do estado de São Paulo, o capitão reformado tem 64% dos votos válidos, contra 36% de Haddad. Em 2014, no segundo turno da eleição presidencial disputado entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), o tucano obteve 63% dos votos válidos entre os paulistas.

São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com 33 milhões de votantes, o que representa 22,4% de todo o eleitorado do país. A capital paulista possui 9 milhões de eleitores, ou seja, 27,3% do total do estado. Com 24 milhões de eleitores, o interior paulista representa aproximadamente 72,6% do total.