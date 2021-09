AO VIVO: CPI da Pandemia ouve empresário ligado à Precisa Medicamentos

A CPI da Pandemia ouve nesta quinta-feira, 23, o empresário Danilo Trento, suspeito de ser o elo da Precisa Medicamentos com políticos, como o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Além disso, os senadores querem saber qual o grau de envolvimento dele com Francisco Maximiano, dono da farmacêutica, e suspeitam que ele teria viajado com o dono da empresa à Índia para negociar a vacina indiana Covaxin.

O depoente conseguiu junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) um habeas corpus que assegura o seu direito ao silêncio para não se autoincriminar durante a audiência. O HC foi concedido pelo ministro Luís Roberto Barroso e também dá direito a Trento de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues, Danilo Trento é sócio da empresa Primarcial Holding e Participações, com sede em São Paulo e no mesmo endereço da empresa Primares Holding e Participações, cujo sócio é Francisco Maximiano. A Precisa, como se sabe, representou a indiana Bharat Biotech, fabricante da Covaxin, no contrato para compra dos imunizantes pelo Ministério da Saúde.

“Recebemos também informações de que Danilo e Maximiano viajaram juntos à Índia para as negociações em torno dos testes de Covid e da vacina Covaxin”, explicou em seu requerimento o parlamentar.

Alguns senadores acreditam ainda que Danilo Trento tenha relações comerciais com o suposto dono da FIB Bank, Marcos Tolentino. A FIB Bank foi a empresa escolhida pela Precisa para oferecer garantia no contrato de compra da vacina. Apesar do nome, não se trata de um banco e, pelas investigações, a instituição não teria condições mínimas de arcar com a garantia oferecida.

A intenção do Ministério da Saúde era comprar 20 milhões de doses da Covaxin do laboratório indiano Bharat Biotech, mas em 29 de julho o contrato foi definitivamente cancelado, após as denúncias de irregularidades apresentadas à CPI pelo deputado federal Luis Miranda e seu irmão Luis Ricardo, que é funcionário do Ministério da Saúde. Com isso, o pagamento não chegou a ser efetivado pelo governo.

(com Agência Senado)