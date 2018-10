Pesquisa do instituto MDA, a pedido da Confederação Nacional do Transporte (CNT), traz o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, consolidado na liderança a menos de 24 horas do início da votação. O capitão da reserva aparece com 56,8% dos votos válidos contra 43,2% de Fernando Haddad (PT).

O resultado traz, portanto, uma oscilação mínima, de menos de 0,5%, em relação ao que foi registrado na pesquisa anterior do instituto, divulgada no começo da semana. Naquela sondagem, Bolsonaro tinha 57%, e Haddad, 43%. Nos votos totais, segundo o levantamento deste sábado (27), o candidato do PSL tem 48,5%, contra 37,0% do postulante do PT. Brancos e nulos são 10,3%, e os indecisos somam 4,2% do eleitorado.

Haddad aparece como o candidato com o maior índice de rejeição na pesquisa CNT/MDA. Ao todo, 51,2% dizem não cogitar o voto no ex-prefeito de São Paulo, enquanto 32,2% afirmam que ele é o único em quem votam. Outros 14,3% cogitam escolhê-lo. Já Bolsonaro é descartado por 42,7% dos eleitores, seguido por 41,4% que apenas cogitam votar nele e outros 14,0% que ainda podem se decidir pelo voto no candidato do PSL.

O levantamento do instituto mostrou um alto grau de decisão por parte dos que optaram por ambos os candidatos. Dos que declaram voto em Bolsonaro, 91,3% não consideram mudar de ideia. No mesmo quesito, Fernando Haddad tem 91,4% de votos seguros.

A pesquisa foi realizada entre sexta-feira (26) e hoje e ouviu 2.002 pessoas em 137 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob a identificação BR-06933/2018.