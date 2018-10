Duas hashtags, favoráveis a Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) têm disputado também as atenções do Twitter, aparecendo como líderes dos trending topics mundiais. Na tarde deste sábado, a hashtag #MudaBrasil17 assumiu a liderança dos assuntos mais comentados no Twitter. Na sexta, a liderança foi do termo #ViraVotoHaddad13, que atualmente ocupa a segunda colocação.

A hashtag #ViraVotoHaddad13 foi primeira colocada mundial na tarde de sexta-feira. O termo #SabatinaHaddad, em referência à sabatina que o presidenciável participou na TVE Bahia, na sexta-feira, também apareceu com força nas menções da rede social. A reação de bolsonaristas era a hashgtag #AndradeJaEra, fazendo uma ironia com o nome do candidato do PT.

Tá vendo aquela onda ali? É a onda da virada! Salvador neste momento! #BrasilViraHaddad pic.twitter.com/nmeekqAJNx — Fernando Haddad 13 (@Haddad_Fernando) October 26, 2018

Na manhã deste sábado, o termo #MudaBrasil17 passou a ocupar a primeira colocação dos assuntos mais comentados no Twitter mundial. Bolsonaro chegou a agradecer pelo desempenho quando a hashtag ainda era a segunda colocada. “Obrigado pelo apoio com a hashtag #MudaBrasil17. Primeiro lugar no Brasil e segundo no mundo!

Obrigado pelo apoio com a hashtag #MudaBrasil17 . Primeiro lugar no Brasil e segundo no mundo! 👍🏻 — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) October 27, 2018

Com o crescimento do termo em favor de Bolsonaro, a hashtag #ViraVotoHaddad13, que havia perdido força, voltou a figurar na segunda colocação mundial.