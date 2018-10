No próximo domingo, 28, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) disputarão o segundo turno da eleição que definirá o próximo presidente da República, que governará o país pelos próximos quatro anos.

O candidato do PSL lidera a corrida, segundo a última pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 25, com 56% dos votos válidos contra 44% do petista.

O eleitor vai para a urna, no entanto, sem ter visto um único debate entre os dois finalistas – Bolsonaro, que se recupera de uma facada sofrida em 6 de setembro em Juiz de Fora (MG), recusou os convites das emissoras de TV alegando que não tem condição de participar. Haddad tentou, sem sucesso, ser entrevistado pelas redes.

Sem o debate, VEJA publica abaixo os planos de governos dos dois candidatos. As informações, apresentadas pelas próprias coligações, foram retiradas do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Jair Bolsonaro

Veja aqui o plano de governo do candidato do PSL.

Fernando Haddad

Veja aqui o plano de governo do candidato do PT.