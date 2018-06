CNI/Ibope: Bolsonaro e Marina estão tecnicamente empatados

Os presidenciáveis Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede) lideram a pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta quinta-feira (28) em um cenário sem o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa. Dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados: Bolsonaro, à frente, com 17% e Marina com 13%. Entretanto, a maior proporção é de brancos e nulos (33%).

Neste mesmo cenário, o nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad foi apresentado como candidato petista. Ele soma 2% das intenções de voto, empatado com o ex-presidente Fernando Collor (PTC; 2%) e atrás de Ciro Gomes (PDT, com 8%), Geraldo Alckmin (PSDB, 6%) e Alvaro Dias (Podemos, 3%). Indecisos são 8% — veja abaixo os resultados completos.

Quando o nome de Lula é incluído na pesquisa estimulada, o petista lidera com 33% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro (15%). Com 7%, Marina Silva está tecnicamente empatada com Ciro Gomes e Alckmin, ambos com 4%. Neste mesmo cenário, com Lula, brancos e nulos caem para 22%. O ex-presidente também lidera, com 21%, a preferência na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem ter contato com nenhum nome.

O levantamento também mediu a rejeição aos candidatos. Este quesito é liderado por Collor e Bolsonaro, empatados com 32% cada um, e seguidos de perto por Lula (31%). Na sequência vem o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (22%), Ciro Gomes (18%) e Marina Silva (18%).

De acordo com o levantamento, as menções a Lula são mais expressivas na região Nordeste e em municípios com até 50 mil habitantes. A preferência ao petista também aumenta conforme diminui a escolaridade e renda familiar, caminho inverso das intenções de voto em Bolsonaro, cuja preferência é maior entre homens e eleitores de até 34 anos.

As intenções de voto em Marina Silva são maiores nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Sem Lula na disputa, ela fica à frente de Bolsonaro entre as mulheres no Nordeste e entre os entrevistados com renda familiar de até um salário mínimo e que estudaram até a quarta série do ensino fundamental.

A pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria entrevistou dois mil eleitores entre os dias 21 e 24 de junho em 128 municípios. A margem de erro máxima estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-02265/2018.

Veja abaixo os cenários completos da pesquisa CNI/Ibope:

Cenário 1

Jair Bolsonaro- 17%

Marina Silva- 13%

Ciro Gomes- 8%

Geraldo Alckmin – 6%

Álvaro Dias- 3%

Fernando Collor – 2%

Fernando Haddad – 2%

Flávio Rocha- 1%

Guilherme Boulos – 1%

Henrique Meirelles – 1%

João Amoêdo – 1 %

Levy Fidelix – 1%

João Goulart Filho – 1%

Manuela D’Ávila – 1%

Rodrigo Maia – 1%

Outros – 1%

Branco/Nulo – 33%

Não sabe/ Não respondeu – 8%

Cenário 2

Lula – 33%

Jair Bolsonaro – 15%

Marina Silva – 7%

Ciro Gomes – 4%

Geraldo Alckmin – 4%

Álvaro Dias – 2%

João Amoêdo – 1%

Manuela D’Ávila – 1%

Fernando Collor – 1%

Flávio Rocha – 1%

Levy Fidelix – 1%

João Goulart Filho – 1%

Outros – 2%

Branco/nulo – 22%

Não sabe/ Não respondeu – 6%

Intenção de voto espontânea

Lula – 21%

Jair Bolsonaro – 11%

Ciro Gomes – 2%

Marina Silva – 2%

Álvaro Dias – 1%

Geraldo Alckmin – 1%

João Amoêdo – 1%

Outros – 3%

Branco/Nulo – 31%

Não sabe/ não respondeu – 28%

Rejeição

Fernando Collor – 32%

Jair Bolsonaro – 32%

Lula – 31%

Geraldo Alckmin – 22%

Ciro Gomes – 18%

Marina Silva –18%

Rodrigo Maia – 13%

Fernando Haddad – 12%

Henrique Meirelles – 11%

Levy Fidelix – 10%

Aldo Rebelo –9%

Álvaro Dias – 9%

Flávio Rocha – 9%

Guilherme Boulos – 9%

João Goulart Filho – 9%

Manuela D’Ávila – 9%

João Amoêdo – 8%

Guilherme Afif Domingos – 8%

Paulo Rabello de Castro – 8%

Valéria Monteiro –8%

Poderia votar em todos – 2%

Não sabe/ não respondeu – 11%