Ciro e Marina herdam votos de Lula, mas indecisos prevalecem

Dois de cada três apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizem que votariam em um candidato indicado pelo petista nas eleições de 2018, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo pelo jornal Folha de S.Paulo. De acordo com a pesquisa, 66% dos lulistas afirmaram que votaram com certeza em candidato apadrinhado por Lula, enquanto 21% responderam que talvez.

Entre os principais herdeiros dos votos do petista entre os lulistas estão a ex-senadora Marina Silva (Rede) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 20% e 15% das intenções de voto, respectivamente. Manuela D’Ávila (PC do B), que ficou ao lado de Lula antes de sua prisão, herda apenas 3% dos votos do petista.

Apesar de Marina e Ciro aparecerem como os grandes beneficiados dos votos de Lula, a maioria dos eleitores de Lula ainda está indecisa sobre o voto nas urnas. A pesquisa mostra que 32% afirmam que votariam em branco, em nulo e em nenhuma das opções apresentadas quando o nome de Lula não aparece na disputa.

O Datafolha diz ainda que parte do eleitorado lulista se dispersaria, com alguns dispostos a apoiar até mesmo nomes de direita, como o deputado Jair Bolsonaro (PSL) ou o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB).

A pesquisa foi feita entre quarta (11) e sexta-feira (13) com 4.194 pessoas de 227 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.