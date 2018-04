Maioria avalia que prisão de Lula foi justa, diz pesquisa Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo pelo jornal Folha de S.Paulo mostra que 54% dos entrevistados consideram que a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi justa. O petista começou a cumprir pena pelo caso do tríplex do Guarujá no sábado passado, na sede da Polícia Federal, em Curitiba (PR).

Outros 40% consideram que a prisão do petista foi injusta, enquanto 6% preferiram não opinar.

A pesquisa também perguntou se Lula vai disputar as eleições deste ano. O porcentual dos que dizem que não subiu de 43% para 62% entre janeiro e o último levantamento, realizado nesta semana.

A nova pesquisa foi feita entre quarta (11) e sexta-feira (13) com 4.194 pessoas de 227 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Os que responderam que Lula vai disputar ‘com certeza’ passou de 32% para 18% no mesmo período. Os que responderam ‘talvez’ caiu de 20% para 16%.

O PT mantém, por enquanto, o discurso de que registrará a candidatura de Lula, apesar da prisão. Caberá à Justiça Eleitoral deferir ou não o registro da candidatura do petista.