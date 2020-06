Carla Zambelli prestará depoimento na PF sobre fake news nesta quinta

Um dia depois de dizer que só prestaria depoimento à Polícia Federal após ter acesso ao inquérito das fake news, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) voltou atrás e anunciou na noite desta quarta, 3, que irá às 14h de quinta, 4, à sede da PF em Brasília.

Em nota, a parlamentar, uma das principais apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), disse que a duração de seu depoimento deverá ser curta “pois, apesar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ter deferido o acesso aos autos do inquérito, a defesa, até o momento, não obteve o conteúdo do processo”, disse o trecho.

No dia 28 de maio, um dia depois de uma operação da Polícia Federal mirar aliados seus, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro disse aquele “mais um dia triste na nossa história”. A ação investiga a propagação de notícias falsas na internet, além de agressões virtuais a ministros do STF, como o próprio Moraes.

No mesmo dia, o procurador-geral da República, Augusto Aras divulgou um comunicado afirmando que a investigação tem “exorbitado” limites e balizas apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para o andamento da apuração.